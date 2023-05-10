В Кемерове проводили на заслуженных отдых командира СОБР "Символ" полковника Константина Огия

В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу прошла торжественная церемония в честь командира СОБР «Символ» полковника Константина Огия, который уходит на заслуженный отдых после многолетней службы.

В рамках мероприятия начальник территориального органа генерал-майор Юрий Кель выразил благодарность Константину Анатольевичу за его преданность, отвагу и безупречное служение отечеству.

«Я надеюсь, что вы продолжите свою активную деятельность в патриотической и общественной сфере и будете оставаться примером для молодого поколения», - сказал руководитель областного управления Росгвардии.

В ответ полковник Огий поблагодарил личный состав за долгие годы службы и заверил, что СОБР «Символ» продолжит стоять на страже безопасности граждан.

Константин Огий воевал в Афганистане, неоднократно участвовал в спецоперациях по пресечению деятельности организованных преступных групп, задержанию особо опасных вооруженных преступников, неоднократно участвовал в военных операциях на Северном Кавказе. Он единственный в Кузбассе награжден тремя орденами Мужества.

Фото: Росгвардия