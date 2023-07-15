В Кемерове ребенок погиб от удара электрическим током

13 июля 2023 года поступило сообщение о гибели в Рудничном районе Кемерово восьмилетней девочки в результате поражения электрическим током. По предварительным данным, девочка, находясь во дворе частного дома, в котором проживала совместно с родителями и двумя братьями, задела металлическую трубу, внутри которой проходил электрический кабель, в результате получила поражение электрическим током и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали смерть ребенка. Расследование уголовного дела продолжается. Фото из открытых источников