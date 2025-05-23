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В Кемерове росгвардейцы разыскали школьника, не дошедшего до спортивной секции

В Кемерове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии оказали помощь в поисках 12-летнего подростка, который не вернулся домой после тренировки.

К правоохранителям обратилась местная жительница, обеспокоенная исчезновением сына. По словам женщины, ребёнок должен был пойти на тренировку, однако не вернулся, и его местонахождение было неизвестно.

К поисковым мероприятиям был подключён экипаж вневедомственной охраны в составе старших сержантов Виталия Галичина и Сергея Хохлова. В вечернее время на проспекте Октябрьском правоохранители заметили подростка, подходящего под ориентировку. Мальчик н          аходился в компании сверстников. В ходе проверки было установлено, что это и есть разыскиваемый 12-летний кемеровчанин.

Как выяснилось, школьник самостоятельно решил пропустить тренировку и отправился на прогулку с друзьями, не поставив в известность родителей. После того как в спортивной секции сообщили об отсутствии ребёнка, обеспокоенная мать обратилась за помощью к правоохранителям.

Росгвардейцы передали подростка сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних для дальнейшего сопровождения домой.

Фото: Росгвардия 

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/05/2025
Общество
Кемерово
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