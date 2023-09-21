В Кемерове Росгвардии выполнили учебно тренировочные-полеты

Военнослужащие кемеровского авиационного отряда специального назначения Сибирского округа Росгвардии выполнили дневные тренировочные полеты, отработав навыки пилотирования вертолета в сложных метеоусловиях.

В ходе предполетной подготовки инженеры проверили работоспособность авиационной техники, военные врачи осуществили медицинский контроль экипажей. После доклада должностных лиц о готовности лётного состава, техники и аэродрома к полётам экипажи приступили к выполнению учебных заданий.

Основными задачами полётов являлось поддержание уровня натренированности лётного состава для выполнения задач по предназначению, совершенствование по видам лётной подготовки и очередные проверки в технике пилотирования, воздушной навигации и боевого применения лётного состава, в том числе выработка единой методики полётов и обучения летного состава в заходах на посадку по достигнутому уровню.

Подводя итоги занятия, командование авиационного отряда положительно оценило подготовленность летного состава.

Фото: Росгвардия