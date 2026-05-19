В Кемерове водитель пассажирского автобуса признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью гражданина

Рудничный районный суд г. Кемерово вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В суде установлено, что 4 сентября 2024 года в г. Кемерово произошло дорожно-транспортное происшествие с участием осужденного. Мужчина в качестве водителя рейсового автобуса двигался по заданному маршруту. При повороте на регулируемом перекрестке в направлении жилого района Кедровка он не убедился в безопасности маневра, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем скорой помощи, который двигался прямо со включенными проблесковыми маячками в направлении областного центра и доставлял в медучреждение несовершеннолетнего пациента.

В результате аварии водитель скорой помощи получил травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Вину в совершении преступления осужденный признал.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы, возложив определенные обязанности.

Приговор суда вступил в законную силу.

 

 

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
19/05/2026
