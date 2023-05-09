В Кемерово 9 мая изменится движение транспорта

9 мая для проведения мероприятий, посвящённых 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на нескольких улицах изменится движение транспорта и будет запрещена парковка.

Запрет остановки и стоянки автотранспорта



С 20.00 8 мая до окончания мероприятия запрещается парковка автотранспорта на следующих участках улично-дорожной сети:

на пр. Советском от ул. Кирова до пр. Октябрьского;

на ул. Ноградская от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября;

на ул. Арочной от ул. Красная до ул. Орджоникидзе;

на ул. Орджоникидзе от ул. Притомская набережная до пр. Советского;

на ул. Коломейцева от пр. Советского до ул. Васильева;

на ул. Весенней от ул. Ноградской до ул. Н. Островского;

на ул. Красной от ул. Васильева до ул. Арочной;

на ул. Мичурина от пр. Советского до пр. Ленина;

на ул. Н. Островского от ул. Весенней до ул. Орджоникидзе.





Ограничения движения транспорта днём 9 Мая



Эти участки улиц будут перекрыты с 07:00 9 мая до окончания праздничных мероприятий

9 мая с 07.00 до окончания мероприятия запрещается движение автотранспорта на данных участках улично-дорожной сети:



на пр. Советском от ул. Кирова до пр. Октябрьского;

на ул. Весенней от пр. Советского до ул. Н. Островского;

на ул. Красной от ул. Красноармейской до ул. Арочной;

на ул. Мичурина от пр. Советского до пр. Ленина;

на ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;

на ул. Н. Островского от ул. Кирова до ул. Орджоникидзе;

на ул. Арочной от ул. Красной до ул. Орджоникидзе;

на ул. Орджоникидзе от ул. Притомская набережная до пр. Советского.



После окончания торжественного марша на площади Советов будет перекрыто движение для транспорта на следующих участках:



на пр. Советском от ул. 50 лет Октября до пр. Октябрьского;

на ул. Васильева от ул. 50 лет Октября до ул. Мичурина;

на ул. Красной от ул. Томской до пр. Советского;

на ул. Мичурина от ул. Красноармейской до пр. Советского.



Ограничения движения и парковки транспорта для проведения фейерверка



Перед запуском фейерверка на нескольких участках улиц запретят остановку и стоянку

На период проведения фейерверка с 20:00 9 мая до окончания мероприятия будут запрещены остановка и стоянка для транспортных средств:



по пр. Ленина от ул. Мичурина до ул. Соборной;

по ул. Красноармейской от ул. Мичурина до ул. Соборной;

по ул. Мичурина от ул. Красноармейской до здания №72 по пр. Советскому;

по ул. Соборной от пр. Октябрьского до ул. Спортивной;

по пр. Притомскому от здания Кассационного суда до пр. Октябрьского;

по пр. Октябрьскому от пр. Притомского до Пионерского бульвара.





На время фейерверка основные транспортные потоки будут двигаться по пр. Ленина и ул. Терешковой

На время проведения фейерверка движение для транспорта будет организовано по пр. Ленина и ул. Терешковой в обоих направлениях.





Работа общественного транспорта 9 Мая

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, 9 мая изменится схема движения общественного транспорта через центр города.



9 мая работа пассажирского транспорта будет организована по расписанию субботнего дня.



С 06:00 до окончания торжественного марша движение пассажирского транспорта будет осуществляться:

автобусы: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, пр. Кузнецкий в обоих направлениях;

троллейбусный маршрут № 7 укорачивается до остановки «Страховое общество «Ресо-Гарантия».

По окончании торжественного марша на площади Советов:

автобусы: ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская, ул. 50 лет Октября, пр. Советский в обоих направлениях.

троллейбусный маршрут № 7 работает по обычной схеме.

В связи с закрытием движения по Октябрьскому и Притомскому проспектам от ул. Терешковой до ул. Соборной с 21:30 до окончания праздничного фейерверка, движение пассажирского транспорта будет осуществляться:





автобусные маршруты: пр. Октябрьский, ул. Терешковой, пр. Ленина и далее своими маршрутами;

троллейбусный маршрут № 7: Д/п «Шалготарьян», пр. Октябрьский, бульвар Строителей (в обратном направлении по ул. Волгоградской), пр. Ленина, ул. Соборная, Красноармейский мост, ул. Красноармейская и далее по маршруту.

Отправление автобусных маршрутов № 168 «ост. Драмтеатр – с.о. Журавли», № 169/177 «д.п. ж.д. Вокзал – п/ф Строитель – д. Тебеньки», № 176 «ост. Драмтеатр – с.о. Азотовец» будет организовано от остановки «КЭМЗ».



После окончания фейерверка с 22:15 будет организован вывоз пассажиров во все районы города.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово