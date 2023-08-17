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В Кемерово бывшая заведующая столовой осуждена за нарушение санитарно-эпидемиологических правил

Приговором мирового судьи Ленинского судебного района г. Кемерово бывшая заведующая столовой одного из государственных профессиональных образовательных учреждений областного центра признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

Установлено, что в ноябре 2022 года обвиняемая не обеспечила соблюдение санитарно-противоэпидемических мероприятий и условий, предупреждающих возникновение и распространение инфекционных болезней, а также качество приготовления пищи, что привело к размножению патогенных микроорганизмов и их попадание в готовые блюда, которые в этот же день были проданы группе учащихся из города Анжеро-Судженска, находившихся на ознакомительной экскурсии с учебными заведениями в Кемерово.

В результате преступных действий женщины 12 гражданам, в том числе 11 несовершеннолетним, которые употребили в пищу некачественную еду, причинен вред здоровью.

Обвиняемая вину в инкриминируемом ей деянии признала полностью. Государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства предоставил достаточные и неоспоримые доказательства ее виновности в совершении преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 1 года 4 месяцев ограничения свободы с возложением ограничений и обязанностей.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования законных представителей несовершеннолетних о взыскании морального вреда, причиненного преступлением на общую сумму 260 тыс. рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
17/08/2023
Происшествия
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