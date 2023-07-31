В Кемерово ещё один частный зоопарк получил лицензию на содержание и использование животных в культурно-зрелищных целях

Центральным аппаратом Россельхознадзора принято решение о выдаче бессрочной лицензии по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях зоопарку общества с ограниченной ответственностью «Центр помощи животным «Зоодача», который расположен в живописном месте села Елыкаево Кемеровского района Кемеровской области.

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу проведена оценка на соответствие учреждения предъявляемым требованиям.

В ходе оценки сотрудники провели осмотр территории зоопарка, изучили условия содержания животных, ознакомились с документацией. На основании результатов успешно пройденной проверки, зоопарку «Зоодача» выдан соответствующий документ – лицензия, информация о которой внесена в Реестр лицензий Россельхознадзора.