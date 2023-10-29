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В Кемерово обновили Мемориал Воину-Освободителю

К годовщине открытия Мемориала Воину-Освободителю в Кемерове специалисты заменили декоративное покрытие пьедестала скульптуры, использовав естественный серый гранит. Теперь это капитальное строение, что обеспечит его эксплуатацию на десятилетия.

Как рассказал главный архитектор проекта, народный архитектор Российской Федерации Олег Ражев, работы прошли по плану — через год после установки монумента. Специалисты убрали временные верхние слои и нанесли специальное защитное покрытие для бронзы. Теперь монумент не поглощает, а отражает свет, скульптура стала более рельефной, выразительной. Особенно это заметно при ночном освещении.

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

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kuzbassnews.ru
29/10/2023
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