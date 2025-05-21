19 мая 2025 года сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели встречу с будущими ветеринарами — студентами Кузбасского государственного аграрного университета имени В.Н. Полецкова. Уже совсем скоро эти ребята станут дипломированными специалистами, и многие из них уже сейчас задумываются о выборе будущей профессии и заинтересованы в поступлении на государственную гражданскую службу.

На встрече заместитель руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Марина Язькова рассказала об основных направлениях надзорной работы ведомства, о тех мерах, которые предпринимаются должностными лицами для обеспечения продовольственной безопасности государства. Особое внимание уделила актуальным вопросам обеспечения эпизоотического благополучия, недопущения заноса и распространения болезней животных, разработки и соблюдения на предприятиях принципов качества и безопасности ХАССП, обеспечения прослеживаемости, а значит прозрачности, в производстве сельхозпродукции.

Специалисты Россельхознадзора отмечают, что решение поставленных задач обеспечивается разработкой и внедрением ведомственных информационных систем. Именно цифровизация, начавшаяся с образованием Службы в 2005 году, в настоящее время стала локомотивом ее развития и привлечения высококвалифицированных специалистов в сфере сельского хозяйства и инновационных ресурсов.

В этой связи особый интерес у будущих выпускников профильного ВУЗа вызвали подробности и порядок поступления на государственную гражданскую службу, а также действующие на сегодняшний момент ограничения и возможности для профессионального роста. Об этом подробно рассказала специалист— эксперт отдела государственной службы, кадров и правовой работы Анна Ефремова, отметив, что многие из действующих сотрудников ведомства являются выпускниками местных учебных заведений.

Традиционными участниками таких встреч стали и представители Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», подведомственного Россельхознадзору и реализующего в регионе производственный и научно-исследовательский потенциал в сфере АПК. Они рассказали об основных направлениях работы своих отделов и их специфике.

На протяжении всей встречи ребята задавали выступающим вопросы и получали ответы, что позволило мероприятию пройти в позитивной дружеской атмосфере и принять формат активного и конструктивного диалога.