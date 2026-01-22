Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
В Кемерово прошла рабочая встреча руководителя Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора и губернатора региона

19 января 2026 года руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев и Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Илья Середюк провели рабочую встречу, обсудив итоги и текущие задачи надзорного ведомства в призме аграрного развития региона. Особое внимание участники уделили вопросам сохранения экспортного потенциала по ключевым сельскохозяйственным позициям и обеспечения продовольственной безопасности, в основе которой эпизоотическое и фитосанитарное благополучие.

Представляя результаты, Александр Баев обратил внимание, что во многом они имеют профилактическую направленность и основаны на оперативном взаимодействии с федеральными и региональными органами, руководителями и специалистами сельхозпредприятий. При этом одна из главных задач текущего года – обеспечить в регионе полный учёт сельскохозяйственных животных в системе «Хорриот».

Александр Баев отметил, что внимание ведомства направлено на предприятия, ориентированные как на внутренний, так и на внешний рынки. В настоящее время в Реестре экспортеров Россельхознадзора состоят 17 организаций по животноводческой продукции. В сравнении с 2024 годом в пять раз выросли объемы производства и экспорта в Монголию яйца куриного пищевого – с 1 до 5 миллиона штук.

Кроме того, 51 предприятие-хранитель имеют возможность отгружать зерно в Китай, куда экспортируется основной для Кузбасса объем зерновой продукции. Отдельного внимания заслуживает организация отгрузок кузбасской муки как продукта с добавленной стоимостью. Так, в сопровождении фитосанитарных сертификатов Россельхознадзора отправлено почти 10 тысяч тонн в 7 государств, в том числе впервые 22 т в Королевство Таиланд. Также в 2025 году впервые состоялся экспорт 350 т рапсового масла в Китай и 1 191 т продовольственной пшеницы во Вьетнам.

В ходе разговора с первым лицом региона Александр Баев сообщил, что ведомство и впредь будет способствовать в организации поставок сельхозпродукции Кузбасса с учётом требований стран-импортеров. При этом за экспортеров ведомство несет ответственность на федеральном уровне, поэтому важно своевременно проводить необходимые лабораторные исследования.

«Агропромышленный комплекс — одна из главных точек роста экономики региона. Наша задача — не только вырастить урожай, но и наладить переработку для получения конечного продукта с высокими потребительскими свойствами. Наша продукция востребована благодаря ее высокому качеству. Чтобы усилить экспортные позиции Кузбасса, важно следить за всеми параметрами безопасности. Тесное взаимодействие с Россельхознадзором позволяет конструктивно решать вопросы, затрагивающие интересы всех участников аграрной отрасли региона», — подчеркнул Илья Середюк.

В контур обсуждаемых вопросов также вошли принимаемые меры по противодействию оборота фальсифицированной продукции, по ликвидации несанкционированных свалок, изъятию неиспользуемых земельных участков и вводу их в сельскохозяйственный оборот.

В завершение встречи руководитель Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора Александр Баев поблагодарил губернатора Кемеровской области — Кузбасса Илью Середюка за внимание к деятельности Службы и сложившееся к настоящему времени взаимодействие уполномоченных органов власти, что позволяет конструктивно решать вопросы, затрагивающие интересы всех участников аграрной отрасли региона.

