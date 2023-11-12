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В Кемерово суд признал брак между иностранным гражданином и гражданкой России фиктивным

Прокуратурой Кемерово проведена проверка исполнения законодательства в сфере миграции.

Установлено, что в октябре 2022 года между гражданином иностранного государства и гражданкой Российской Федерации был заключен брак, но не с целью создания семьи, а с целью получения мужчиной гражданства Российской Федерации.

В этой связи прокурор города направил в Заводский районный суд города Кемерово исковое заявление о признании брака фиктивным.

По результатам рассмотрения иска суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решение суда находится на контроле прокуратуры города.

 

Фото из открытых источников

Общество
Происшествия
Кемерово
kuzbassnews.ru
12/11/2023
Общество
Происшествия
Кемерово

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