В Кемерово суд признал брак между иностранным гражданином и гражданкой России фиктивным

Прокуратурой Кемерово проведена проверка исполнения законодательства в сфере миграции.

Установлено, что в октябре 2022 года между гражданином иностранного государства и гражданкой Российской Федерации был заключен брак, но не с целью создания семьи, а с целью получения мужчиной гражданства Российской Федерации.

В этой связи прокурор города направил в Заводский районный суд города Кемерово исковое заявление о признании брака фиктивным.

По результатам рассмотрения иска суд удовлетворил требования прокурора. Исполнение решение суда находится на контроле прокуратуры города.

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