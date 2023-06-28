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В Кемеровском районе суд вынес обвинительный приговор мужчине за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

 

Кемеровский районный суд вынес обвинительный приговор жителю Анжеро-Судженска за управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость.

В судебном заседании установлено, что в августе 2022 года подсудимый, имея судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, чтобы доехать из города Новосибирска в город Анжеро-Судженск. В пути следования он был остановлен сотрудниками ДПС и отстранен от управления транспортным средством.

При совершении преступления мужчина использовал принадлежащий ему автомобиль, который он в дальнейшем продал за 85 тыс. рублей.

В суде вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года.

Денежные средства в сумме 85 тыс. рублей, полученные мужчиной от продажи автомобиля, конфискованы в собственность государства, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
28/06/2023
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