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В Кемеровской области декларация о соответствии на горох признана недействительной

В мае 2023 года госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя, осуществляющего деятельность в Промышленновском районе Кузбасса.

В ходе мероприятия установлено, что АО «Ваганово» при декларировании партии гороха 300 тонн не проведены исследования по определению остаточных количеств действующего вещества пестицида «Торнадо», используемого при выращивании гороха.

05 мая 2023 года Управлением Россельхознадзора принято решение о признании недействительной декларации о соответствии.

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу, допустившему нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Общество
kuzbassnews.ru
12/05/2023
Общество
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