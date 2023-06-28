Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кемеровской области единое пособие получают родители более 117 тысяч детей

На обеспечение этих целей региональное Отделение СФР направило 3,9 миллиарда рублей.

С начала 2023 года в Кузбассе единое пособие было назначено родителям 117 552 детей, а также 3 249 беременным женщинам. Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу напоминает: для получения единого пособия, как правило, достаточно подать заявление через портал Госуслуг. Остальные сведения поступают в рамках межведомственного взаимодействия. При этом всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки, среди которых – ежемесячные выплаты на первого и третьего (последующего) ребенка до 3 лет, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности.

При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. Пособие устанавливается, если доход в семье на одного человека меньше регионального прожиточного минимума на душу населения. В Кузбассе он составляет 13081 рубль. При этом и родители, и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.

Уточнить информацию можно по телефону горячей линии регионального Отделения Социального фонда России: 8-800-200-10-02.

 

Фото: ОСФР

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
28/06/2023
Общество
Топ
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus