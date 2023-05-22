В Кемеровской области – Кузбассе декларация о соответствии на ячмень, поставляемый на кормовые цели, признана недействительной

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в апреле 2023 года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Яйского района Кемеровской области-Кузбасса, была зарегистрирована декларация о соответствии на партию ячменя в количестве 700 тонн, с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов: Астэрикс, Террамет, Авантикс Экстра, используемых при выращивании ячменя.

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

По решению о признании декларации о соответствии недействительной, Управлением Россельхознадзора ее действие прекращено.