Госинспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в июне 2023 года в ходе проведения контрольного надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом - выездного обследования в отношении неразграниченных земель сельскохозяйственного назначения в кадастровом квартале 42:07:0101013 расположенных в 138 м на север от ул. Чкалова г. Мариинска Кемеровской области-Кузбасса, слева от трассы Мариинск-Томск установлено: на площади примерно 12000 кв.м. размещена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов (полиэтиленовые мешки, пластиковые бутылки, бумага, текстиль, мебель, строительный мусор). Протяженность свалки около 400 метров. Под действием ветра отходы переносятся со свалки на посевы зерновых культур смежного земельного участка.

Выявленные факты являются нарушением земельного законодательства, выразившиеся в невыполнении установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от процессов негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

Значительная часть выявленной свалки состоит из материалов не способных к природному саморазложению. Помимо этого, свалки представляют большую опасность в санитарном и эпидемиологическом отношении.

В адрес администрации Мариинского муниципального округа была направлена информация о выявленной свалке ТКО для принятия мер реагирования.