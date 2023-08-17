В Кемеровской области – Кузбассе нарушителю земельного законодательства объявлено предостережение

При проведении выездного обследования 02 августа 2023 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории Мариинского муниципального округа было установлено снятие и перемещение плодородного слоя почвы на площади 238 кв.м.

Снятие и перемещение плодородного слоя осуществлялось гражданином, не являющимся собственником данного земельного участка (собственник – Российская Федерация), посредством спецтехники. В результате виновных действий гражданином было допущено нарушение земельного законодательства Российской Федерации.

По итогам контрольно-надзорного мероприятие гражданину объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.