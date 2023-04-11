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В Кузбассе по требованию военной прокуратуры медработник полевого госпиталя получил стимулирующие выплаты

Военной прокуратурой Юргинского гарнизона в ходе проверки исполнения требований трудового законодательства выявлены нарушения прав медицинского работника.

Установлено, что с ноября 2020 г. по январь 2021 г. указанный работник в период служебной командировки осуществлял
санитарно-эпидемические мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции в полевом госпитале, развернутом в Республике Хакасия. При этом предусмотренные законодательством стимулирующие выплаты ему не производились. Образовавшаяся в связи с этим задолженность составила 144 тыс. рублей.

Благодаря вмешательству военной прокуратуры права медика восстановлены. Денежные средства за работу в «красной зоне» выплачены в полном объеме.

 

Фото:Военная прокуратура Юргинского гарнизона

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kuzbassnews.ru
11/04/2023
Общество
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