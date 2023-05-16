В Кемеровской области-Кузбассе признана недействительной декларация о соответствии на пшеницу

Специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу в апреле текущего года проведено контрольное (надзорное) мероприятие по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении сельхозтоваропроизводителя Яйского района.

В ходе мероприятия установлено, что ПСХК «Первомайский» оформлена декларация о соответствии на партию пшеницы в количестве 700 тонн с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. Так не проведены исследования по определению остаточных количеств действующих веществ пестицидов, используемых при выращивании пшеницы.

Согласно решению Управления Россельхознадзора декларация о соответствии признана недействительной 20 апреля 2023 года.

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу, допустившему нарушения установленных процедур обязательного подтверждения соответствия, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.