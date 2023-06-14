В Кемеровской области-Кузбассе с начала года выявлены нарушения при декларировании зерна

С начала 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса при проведении контрольно-надзорных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами на территории Кемеровской области-Кузбасса выявлено 30 деклараций о соответствии, принятых с нарушением требований, установленных ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна». Объем продукции, задекларированной с нарушениями, составил 70,3 тыс. тонн.

Основаниями для признания деклараций недостоверными послужили следующие причины:

- отсутствие исследований на остаточное количество пестицидов, примененных при производстве зерна;

- проведение исследований зерна по методам, не включенным в перечень стандартов Таможенного союза;

- нарушение правил оформления, предусмотренных единой формой декларации;

- декларирование завышенного объема зерна в сравнении с собранным урожаем.

В целях предотвращения обращения небезопасной продукции Управлением Россельхознадзора с начала текущего года на зерно, предназначенное на пищевые и кормовые цели, признано недействительными 30 деклараций о соответствии.

Всего с начала года хозяйствующим субъектам выдано 29 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований технического регламента при оформлении декларации о соответствии.

Подтверждение безопасности зерна осуществляется в соответствии с требованиями ст. 7 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна».