В Кемеровской области-Кузбассе Управлением Россельхознадзора продолжают проводиться профилактические визиты в области обеспечения качества и безопасности зерна

Специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу, на основании утвержденных ежемесячных планов, продолжают проводить профилактические визиты. С начала 2023 года проведено 47 профилактических визитов в области обеспечения качества и безопасности зерна.

Данные мероприятия позволяют стимулировать добросовестное отношение хозяйствующих субъектов к соблюдению законодательства, а так же способствуют снижению рисков причинения вреда, тем самым не увеличивая административную нагрузку на бизнес.

Организация или индивидуальный предприниматель обращаются в Управление Россельхознадзора с заявкой о проведении профилактического визита, в ходе которого хотят проверить, со всеми ли изменениями в законодательстве они знакомы, какие данные актуальны на текущее время.

Визит проводится инспектором Управления в основном в форме беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица. В ходе профилактического визита доводится информация об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности контролируемого лица, либо принадлежащим ему объектам контроля, соответствии критериям риска, о рекомендуемых способах его снижения, а также о видах и периодичности контрольных (надзорных) мероприятий с учётом категории риска.

Специалисты Управления, действуя исключительно в рамках Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» от 31.07.2020 № 248-ФЗ, осуществляют сбор сведений, необходимых для отнесения объекта контроля к категории риска.