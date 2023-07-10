В Кемеровской области – Кузбассе выявлена несанкционированная свалка ТКО

В июне текущего года должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади не менее 50 кв.м, расположенная на землях сельскохозяйственного назначения, в непосредственной близости от села Березово, Кемеровского муниципального округа, Кемеровской области - Кузбасса.

О факте загрязнения земель сельскохозяйственного назначения в адрес муниципального образования направлено информационное письмо.

В целях рассмотрения вопроса о понуждении органов местного самоуправления, как лиц обладающих в силу Закона правом распоряжения землями (земельными участками) государственная собственность на которые не разграничена, к ликвидации несанкционированных свалок ТКО и своевременного ввода земель сельскохозяйственного назначения в оборот информация о выявленной свалки направлена в адрес Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса и Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса

Ситуация находится на контроле Управления.