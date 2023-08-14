8 августа 2023 года должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом – выездное обследование в отношении земельного участка сельскохозяйственного назначения расположенного по адресу: Кемеровская область, Кемеровский р-н, относительно г. Кемерово, 8 км на юг.

В ходе обследования земельного участка выявлена несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов на площади 2875 кв.м.

Арендатору земельного участка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Ликвидация свалки поставлена на контроль Управления.