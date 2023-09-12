В Кемеровской области-Кузбассе выявлены нарушения при мониторинге ФГИС «Аргус-Фито»

При проведении мониторинга информационной системы ФГИС «Аргус-Фито» инспекторами отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу установлено 27 нарушений законодательства в области карантина растений. Хозяйствующие субъекты при поступлении подкарантинной продукции в сопровождении фитосанитарных сертификатов на территорию Кемеровской области-Кузбасса, не уведомляют территориальное Управление о прибытии подкарантинной продукции.

По результатам оценки соблюдения хозяйствующими субъектами обязательных требований законодательства, должностными лицами Управления с начала года объявлено 27 предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Объявление предостережения регламентируется статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предостережение объявляется контрольным органом в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Специалисты Управления информируют, что при получении подкарантинной продукции в сопровождении фитосанитарного сертификата необходимо уведомить территориальное Управление Россельхознадзора о прибытии подкарантинной продукции любым доступным способом и предъявить подкарантинную продукцию для осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) в месте назначения не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия.

Контактные реквизиты специалистов отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в Кемеровской области: телефон (3842) 36-15-80, E-mail: [email protected], адрес: г. Кемерово, ул. Муромцева, д. 2 Б