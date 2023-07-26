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В Кемеровской области по заявлениям хозяйствующих субъектов проведено 60 профилактических визитов

В Кемеровской области за первое полугодие 2023 года специалистом отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу на основании заявок, поступивших от сельхозтоваропроизводителей, проведено 60 профилактических визитов.

Профилактические визиты осуществлялись по месту деятельности хозяйствующих субъектов на территории Ижморского, Мариинского, Тяжинского, Тисульского, Яйского муниципальных округов в форме беседы по вопросам соблюдения требований законодательства РФ в области охраны и использования земель сельскохозяйственного назначения, а также безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. В ходе профилактических бесед хозяйствующие субъекты проинформированы об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятиях, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.
Также специалистом с начала года осуществлено 117 консультирований контролируемых лиц по вопросам безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, земельного надзора, муниципального земельного контроля.

Общество
kuzbassnews.ru
26/07/2023
Общество
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