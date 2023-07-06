В Кемеровской области после ликвидации свалки 1,6 га сельхозугодий ввели в сельскохозяйственный оборот

По результатам контрольно - надзорного мероприятия проведенного без взаимодействия с контролируемым лицом - выездного обследования, должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в сентябре 2022 года была выявлена несанкционированная свалка твёрдых коммунальных отходов (ТКО) на площади не менее 1,6 га, расположенная по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, в КК 42:06:0102006, около 400 метров к юго-востоку от с. Кокуй.

Главе Ленинск - Кузнецкого муниципального округа был направлен запрос о предпринимаемых мерах по ликвидации свалки и вводу земель в оборот.

20 июня 2023 года в адрес Управления из Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа поступила информация о ликвидации несанкционированной свалки на землях сельскохозяйственного назначения в границах Краснинской сельской территории. Для подтверждения поступившей информации Управлением проведено выездное мероприятие в ходе которого установлено, что нарушенные земли сельскохозяйственного назначения очищены от твердых коммунальных отходов на всей площади загрязнения.

Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот – для выпаса сельскохозяйственных животных.