В Кемеровской области транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу в электропоезде

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово задержали 37-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в совершении кражи личных вещей у 30-летнего жителя поселка Шахты. В похищенной сумке находились строительные инструменты.

Транспортные полицейские установили, что в пути следования электропоезда сообщением «Новосибирск – Главный - Курундус» злоумышленник заметил оставленную без присмотра, лежащую на верхней полке сумку и перед выходом из вагона, убедившись, что за ним никто не наблюдает, решил присвоить ее себе. Сумма ущерба составила почти 40 тысяч рублей. В настоящее время похищенное изъято.

Следователями ЛО МВД России на станции Белово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Транспортная полиция напоминает: предупредить преступление поможет внимание к своим вещам и к окружающей обстановке. Во избежание хищений не оставляйте без присмотра электронные устройства, ручную кладь и крупногабаритный багаж. В людных местах не доставайте без необходимости мобильные средства связи, денежные средства и не демонстрируйте их окружающим. Став очевидцем противоправного деяния, немедленно сообщите об этом сотрудникам транспортной полиции!

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