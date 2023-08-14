В Кемеровской области транспортные полицейские провели Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка»

В детском лагере «Молодежный» сотрудники транспортной полиции линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово, совместно с членами общественного совета провели Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка», приуроченную к Всероссийскому дню физкультурника.

Транспортные полицейские организовали для детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет увлекательный танцевальный флешмоб. Ребята с интересом осваивали танцевальные движения, а также имели возможность продемонстрировать свои спортивные таланты.

Инспекторы по делам несовершеннолетних линейного отдела Марина Комарова и Надежда Каменева рассказали как важно заниматься спортом и привели примеры того, как здоровый образ жизни помогает человеку гармонично развиваться, воспитывает и укрепляет такие качества как воля и целеустремленность и напомнили о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и об опасностях, подстерегающих их на железной дороге.

«Занятие спортом необходимо каждому ребенку. Оно способствует гармоничному физическому и психическому развитию, также дисциплинирует детей и развивает силу воли. Я считаю, что проведение подобных акций со стражами порядка – является наглядной агитацией и примером для подражания, ведь полицейский всегда должен быть дисциплинирован и подтянут, кроме того дети лучше понимают психологию сотрудников полиции, которые призваны защищать права и законные интересы граждан» - рассказала член общественного совета Алена Брежнева.

Сотрудники Новокузнецкого линейного отдела МВД России провели с детьми Всероссийскую акцию «Зарядка со стражем порядка» в трех детских садах и в одном из подшефных интернатов города.

Стражи порядка организовали зарядку с детьми, чтобы привлечь их внимание к важности физической активности и здорового образа жизни. Во время акции сотрудники транспортной полиции рассказали ребятам о важности правильного питания, регулярных тренировок и привели примеры полезных упражнений, которые можно делать дома.

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