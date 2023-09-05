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В Кемеровской области транспортные полицейские устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железной дороге

В дежурную часть линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово поступило сообщение о том, что на перегоне станций Белово - Бочаты травмирован мужчина. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили обстоятельства инцидента. Пострадавшим оказался 70-летний местный житель, который находился в опасной близости от железнодорожных путей перед приближающимся локомотивом.  Машинист грузового поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. С различными травмами мужчину доставили в одно из лечебных учреждений. Собранные транспортными полицейскими материалы переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Транспортная полиция напоминает, что пересекать железнодорожные пути нужно только в специально отведенных местах и только убедившись в безопасности перехода, отсутствии запрещающих сигналов светофора и или приближающегося поезда. Никогда не переходите пути в местах стрелочных переводов. Фото из открытых источников

Происшествия
Белово
kuzbassnews.ru
05/09/2023
Происшествия
Белово
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