В Кемеровской области транспортные полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков

Сотрудники линейного отдела (ЛО) МВД России на станции Белово задержали 26-летнего местного жителя, который занимался незаконным сбором и хранением дикорастущей конопли вблизи железнодорожных путей.

В ходе личного досмотра оперативники обнаружили и изъяли у злоумышленника пластиковую емкость с веществом растительного происхождения, имеющим характерный запах конопли, а также специальные приспособления для употребления наркотика. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством марихуана массой почти 400 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело предусмотренное частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные без цели сбыта в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фото из открытых истчоников