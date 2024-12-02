В Киселевске транспортные полицейские совместно с представителями духовенства провели для школьников урок патриотизма и нравственности

В средней общеобразовательной школе № 5 города Киселевска сотрудники ЛоП на станции Прокопьевск организовали для 25 учащихся урок патриотизма.

На встречу инспекторы по делам несовершеннолетних пригласили представителя церкви святого благоверного князя Александра Невского – отца Андрея. Священнослужитель рассказал ребятам о том, как важно любить свое Отечество и свой народ, как хранителя вековой православной культуры и благочестия. Также отец Андрей обсудил со школьниками вопросы нравственности и семейных ценностей. Кроме того, транспортные полицейские провели беседу на тему личной безопасности детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта.

Фото ЛО МВД на транспорте