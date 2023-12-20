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В Красноярском крае состоялся открытый чемпионат и первенство города Ачинска по рукопашному бою

Соревнования памяти Героя России Андрея Захарчука, организовали ветераны локальных вооруженных конфликтов при содействии администрации города. Более 250 спортсменов из городов Канска, Ачинска, Красноярска, Минусинска и поселка Тяжинский приняли участие в чемпионате.
Воспитанники Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Эламана Турсунбековича Рысмендиева достойно провели свои бои и смогли подняться на пьедестал почета.
Карапет Агекян занял первое место и получил кубок за быстрый бой, который продлился всего 10 секунд. На первом месте также Тимур Плохих, Глеб Герасименко и Тимофей Ахмадиев.
На второе место вышли Захар Чернавин, Данил Зинкевич, Ростислав Нечай и Джамшет Бедимогов. На третьем месте Александр Невчеснюк, Михаил Сидельников и Петр Тимченко.
В общекомандном зачете спортсмены из Тяжинского округа заняли второе место.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/12/2023
Спорт
Тяжин
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