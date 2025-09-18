«В кругу друзей»: ветераны Кемерова провели туристический слёт

В Кузбасском парке команды из всех районов Кемерова состязались в умении устанавливать палатку, преодолевать болотистую местность, метать дротик, ориентироваться на местности, оказывать помощь пострадавшему.



Также прошёл кулинарный конкурсу «Завтрак туриста» и конкурс туристической песни.



В 2010 году мы впервые провели туристический слёт, и он так прочно вошёл в жизнь наших ветеранов, что они ждут его с нетерпением. Здесь собрались люди с активной жизненной позицией, которые хотят жить энергично и весело,

- отметил председатель Кемеровской городской общественной организации ветеранов Владимир Балахонов.

Фото: пресс-центр администрации Кемерово