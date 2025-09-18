Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

«В кругу друзей»: ветераны Кемерова провели туристический слёт

В Кузбасском парке команды из всех районов Кемерова состязались в умении устанавливать палатку, преодолевать болотистую местность, метать дротик, ориентироваться на местности, оказывать помощь пострадавшему.

Также прошёл кулинарный конкурсу «Завтрак туриста» и конкурс туристической песни.

В 2010 году мы впервые провели туристический слёт, и он так прочно вошёл в жизнь наших ветеранов, что они ждут его с нетерпением. Здесь собрались люди с активной жизненной позицией, которые хотят жить энергично и весело, 
- отметил председатель Кемеровской городской общественной организации ветеранов Владимир Балахонов.

 

Фото: пресс-центр администрации Кемерово

Общество
Спорт
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/09/2025
Общество
Спорт
Топ
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus