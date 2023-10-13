В Кузбассе 150 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет

В 2021 году в России официально появился новый праздник — День отца. Его отмечают в третье воскресенье октября, праздник учрежден в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Социальный фонд России заботится о семьях и предоставляет социальные гарантии и пенсионные права всем членам семьи. Папы, также как и мамы, имеют право получать различные виды социальной поддержки.

Например, единовременное пособие при рождении ребенка. Право на выплату имеет один из родителей или опекун. Если мама не работает, то пособие может получить работающий папа. В 2023 году в Кузбассе из 8066 получателей единовременного пособия 2522 человека, то есть почти треть, — мужчины.

Есть в Кузбассе и папы, которые находятся в декретном отпуске и получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. Их не так много (из 10190 получателей всего 150 человек — мужчины), но мы с радостью отмечаем их активное участие в уходе за малышами. Пока отец в отпуске, за ним сохраняется место работы, а период декрета засчитывается в стаж. Можно использовать декретный отпуск полностью или частями. Также отец может получать пособие, но при этом трудиться неполный рабочий день.

При уходе за ребенком-инвалидом мужчине может быть назначена ежемесячная выплата в размере 13000 рублей. Кроме того, воспитание ребенка-инвалида дает отцу право на досрочную пенсию в 55 лет (если досрочной пенсией не воспользовалась мать ребенка) при наличии не менее 20 лет стажа и определенного количества пенсионных коэффициентов.

Работающий папа может посидеть с ребенком и на больничном, получая страховые выплаты; также не только мама, но и папа при определенных обстоятельствах может получить материнский (семейный) капитал. Папа наравне с мамой может получать единое пособие на детей, порядок и условия его оформления одинаковы как для мужчин, так и женщин.

Одному из родителей-пенсионеров полагается увеличение фиксированной выплаты к пенсии, если у них на иждивении есть нетрудоспособный, несовершеннолетний ребенок или студент-очник до 23 лет. Право оформить доплату есть как у матери, так и у отца.

Фото: ОСФР