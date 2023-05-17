В Кузбассе 19 048 женщин и новорожденных получили услуги по родовым сертификатам с начала года

Объем перечисленных в медицинские организации Кемеровской области средств за оказанные в этом году услуги составил более 62 млн руб. Деньги направлены на оплату услуг, предоставленных в связи с беременностью и рождением детей.

Родовой сертификат – это документ, который предоставляет беременной женщине право выбрать медицинскую организацию для родов, а также для наблюдения во время и после беременности. Электронный сертификат формируется при первом посещении в женской консультации по месту жительства либо в роддоме. Сертификат может также оформить детская поликлиника, где будут проводиться профилактические осмотры ребенка.

Раньше женщине нужно было самостоятельно представлять бланк сертификата в медучреждение. Теперь этого не требуется, поскольку все необходимые сведения ОСФР по Кемеровской области – Кузбассу получает автоматически. Среди них данные о постановке на учет в женской консультации, а также данные о том, что роды успешно приняты и были оказаны услуги по профилактическому наблюдению ребенка в течение первого года жизни. Переход на электронную форму родового сертификата значительно упростил для медицинских работников процедуру заполнения документа, а для женщин отменил необходимость носить с собой и предъявлять бумажный бланк.

Фото: ОСФР