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В Кузбассе 22-летняя жительница осуждена за использование поддельного водительского удостоверения

22-летняя жительница Кемеровского муниципального округа, управляя принадлежащем ей на праве собственности автомобилем, на автодороге Р-255 «Сибирь» была остановлена сотрудниками ДПС ОГИБДД для проверки документов.

При проверке данных водительского удостоверения, которые она предъявила, по ведомственной базе «ФИС ГИБДД - М» было установлено, что водительское удостоверение с открытыми категориями «В, В1, М» на имя данной девушки не выдавалось, тем самым она использовала заведомо поддельное водительское удостоверение, дающее право на управление транспортными средствами.

Согласно заключению эксперта водительское удостоверение на её имя, изготовлено не предприятием Гознак.

Судом автолюбитель была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.327 УК РФ, и ей назначено наказание в виде 04 месяцев ограничения свободы.

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Официальный представитель

Кемеровского районного суда

Кемеровской области

 

Фото из открытых источников

Дмитрий Бакальчук

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Кемерово
kuzbassnews.ru
09/11/2023
Происшествия
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