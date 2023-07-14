В Кузбассе 24-летняя «наркокурьерша» из Мариинска приговорена к 8 годам колонии общего режима

Карьера наркокурьера у 24-летней жительницы Мариинска продолжалась меньше месяца. И оборвалась в тот момент, когда неустановленный следствием куратор стал ей доверять для перевозки и сбыта более крупные партии наркотических средств…

Из материалов уголовного дела следует, что в мае 2022 года жительница Мариинска устроилась на «работу» курьером-наркозакладчиком в один из нелегальных Интернет-магазинов. В её обязанности входило получение бесконтактным способом в различных районах города Кемерово партий наркотических средств и распространение их впоследствии в Мариинске через так называемые «закладки». Так, в конце мая 2022 года в кемеровском районе «Лесная поляна» она по координатам, переданным куратором, получила 2 свёртка с наркотиком «соль». Доставив свёртки в Мариинск, один из них закопала у храма «Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы», а второй – в другом месте на расстоянии около 3,5 км. Через несколько дней в Интернет-мессенджере она получила два заказа на покупку наркотиков от местных жителей. После перевода денег она им передала координаты «закладок».

Аналогичным образом через некоторое время ей бесконтактным способом передали в Рудничном районе Кемерово ещё один свёрток с «солью», который она также по приезду в Мариинск продала бесконтактным способом местному жителю.

А вот следующие два свёртка с наркотическим средством, которые она получила в Ленинском районе города Кемерово, продать ей не удалось, так как после изготовления ею «закладок» на одной из улиц Мариинска через некоторое время спрятанные наркотические средства изъяли сотрудники органов внутренних дел.

Но наркосбытчица об этом не подозревала, как и не подозревала о том, что уже находится в поле зрения правоохранителей. А куратор «наркокурьерши» решил доверить ей распространение уже более крупной партии наркотического средства мефедрон. И после получения ею бесконтактным способом 40 свёртков с мефедроном женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. После задержания она сразу во всём созналась.

В судебном заседании подсудимая также полностью признала вину, раскаявшись в содеянном. При этом её вина в незаконном обороте наркотических средств была подтверждена как показаниями свидетелей, так и письменными доказательствами.

При назначении наказания судом было учтено отсутствие отягчающих обстоятельств по делу. Учёл суд и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, среди которых явка с повинной, активное способствование расследованию совершённых преступлений, а также её беременность, наличие малолетнего ребёнка, состояние здоровья её близких родственников и первое привлечение к уголовной ответственности.

В результате суд назначил подсудимой наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно суровым, адвокат наркосбытчицы обжаловал приговор суда в вышестоящую судебную инстанцию. Однако судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда в целом оставила приговор суда без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников