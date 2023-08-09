В Кузбассе 380 детей с инвалидностью получили путевки на санаторно-курортное лечение

С начала 2023 года Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу обеспечило путевками на санаторно-курортное лечение 380 детей с инвалидностью и столько же сопровождающих их взрослых.

На учете в областном Отделении Социального фонда России состоят 658 детей с инвалидностью. Как федеральные льготники они имеют право на предоставление за счет государственного бюджета санаторно-курортных путевок, а также проезда к месту лечения и обратно. Кроме того, Отделение выдает направления/талоны для приобретения бесплатных проездных документов, если ребенку-инвалиду необходимо поехать на лечение по направлению региональных органов здравоохранения.

Дети восстанавливают свое здоровье в санаториях «Кедровый бор», «Томь-Усинский», «Шахтер» (Кемеровская область), «Анапа» (Краснодарский край). Заезды в здравницы запланированы по сентябрь включительно.

Путевки на санаторно-курортное лечение предоставляются в порядке очередности льготным категориям граждан, включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи.

Одновременно с путевкой на санаторно-курортное лечение гражданину предоставляются специальные талоны на право безденежного проезда к месту лечения и обратно. Пребывание в санатории для детей рассчитано на 21 день.

Для получения путевки представителю ребенка нужно подать заявление на портале Госуслуг или лично в клиентской службе СФР. К заявлению следует приложить медицинскую справку по форме 070/У, которую предоставляет поликлиника.

Номер своей очереди можно уточнить на сайте Отделения в разделе «Информация для жителей региона» — «Гражданам» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».

Фото: ОСФР