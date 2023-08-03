В Кузбассе 919 семей мобилизованных участников специальной военной операции получают единое пособие

С начала 2023 года 919 семей мобилизованных жителей региона обратились за назначением единого пособия. Оно было установлено в отношении 1685 детей и 34 беременных жен участников СВО.

Следует отметить, что для семей военнослужащих действует упрощенное назначение пособий на детей. При установлении единого пособия и ежемесячного пособия при рождении (усыновлении) первого ребенка не учитываются все доходы граждан (заработная плата, премии, суммы единовременной материальной помощи и т.д.), которые были призваны в рамках частичной мобилизации. Пособие назначается на 6 месяцев, по истечении которых нужно подать новое заявление. Справку из военного комиссариата, подтверждающую призыв на военную службу по мобилизации, необходимо самостоятельно представить в клиентскую службу регионального Отделения Социального фонда России.

Кроме того, семья мобилизованного имеет право на другие меры поддержки семьям с детьми. Например, на ежемесячное пособие ребенку военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (мобилизации). Оно может выплачиваться со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет. Следует учитывать, что выплата назначается не раньше начала отцом ребенка военной службы по призыву (мобилизации) и прекращается не позднее дня ее окончания.

На единовременное пособие имеет право беременная жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (мобилизации), если срок ее беременности — не менее 180 дней.

Для получения государственных услуг военнослужащим и их семьям следует обратиться в клиентскую службу Социального фонда России, в МФЦ или на портал Госуслуг.

Фото: ОСФР