В Кузбассе активисты «Движения Первых» прошли посвящение в «Хранители истории»

Торжественная церемония состоялась у Мемориала Воину-Освободителю в городе Кемерово. Здесь собрались 150 участников Российского движения детей и молодежи со всей области. Активисты прошли посвящение и получили знак «Хранители истории». Ребята исполнили гимн России, произнесли клятву и возложили цветы к Вечному огню у подножия монумента.

Первые возьмут шефство над памятниками, будут ухаживать за мемориалами и нести почётный караул в памятные даты. В торжественной церемонии посвящения в «Хранители истории» приняли участие и ребята из Тяжинского округа: Кира Мисливец (Нововосточная СШ), Алексей Смирнов (Ступишинская СШ), Дмитрий Васильев и Данил Ткач (Итатская СШ имени Т. Ф. Данкевич). Ребята получили отличительные знаки, а также брендированные подарки – сумку, термос, ручку и блокнот.

Всероссийский проект «Хранители истории» – один из флагманских в Движении Первых. Он реализуется в рамках направления «Патриотизм и историческая память». Его участниками могут стать дети и молодые люди от 6 лет до 21 года. Основная цель – объединение детей и молодежи, неравнодушных к истории Отечества, сохранение исторического наследия, изучение и популяризация истории малой родины.