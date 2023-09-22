Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Кузбассе активисты «Движения Первых» прошли посвящение в «Хранители истории»

Торжественная церемония состоялась у Мемориала Воину-Освободителю в городе Кемерово. Здесь собрались 150 участников Российского движения детей и молодежи со всей области. Активисты прошли посвящение и получили знак «Хранители истории». Ребята исполнили гимн России, произнесли клятву и возложили цветы к Вечному огню у подножия монумента.
Первые возьмут шефство над памятниками, будут ухаживать за мемориалами и нести почётный караул в памятные даты. В торжественной церемонии посвящения в «Хранители истории» приняли участие и ребята из Тяжинского округа: Кира Мисливец (Нововосточная СШ), Алексей Смирнов (Ступишинская СШ), Дмитрий Васильев и Данил Ткач (Итатская СШ имени Т. Ф. Данкевич). Ребята получили отличительные знаки, а также брендированные подарки – сумку, термос, ручку и блокнот.
Всероссийский проект «Хранители истории» – один из флагманских в Движении Первых. Он реализуется в рамках направления «Патриотизм и историческая память». Его участниками могут стать дети и молодые люди от 6 лет до 21 года. Основная цель – объединение детей и молодежи, неравнодушных к истории Отечества, сохранение исторического наследия, изучение и популяризация истории малой родины.

Общество
Кемерово
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/09/2023
Общество
Кемерово
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus