В Кузбассе более 1,4 тысячи человек, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, получают различные меры поддержки от СФР

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В эту дату в России отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Кемеровской области проживают более 1,4 тысячи человек, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Среди них — ликвидаторы, люди, эвакуированные в 1986 году из зоны отчуждения, дети, родившиеся после радиоактивного облучения одного из родителей.

Каждый чернобылец имеет право на меры социальной поддержки со стороны государства. Для этой категории граждан предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости, установление пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, а также установление двух пенсий и ежемесячных денежных выплат (ЕДВ).

«Участник ликвидации, признанный инвалидом, вправе получать одну ЕДВ как ликвидатор, а вторую — как инвалид. В Кузбассе таких граждан, получающих две ежемесячные выплаты от регионального Отделения СФР, — 512 человек», — подчеркнула Людмила Бабичук, управляющий региональным ОСФР.

Принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986–1990 годах могут выйти на пенсию по старости досрочно. Пострадавшим гражданам предоставлено право выбора между страховой пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на установление двух пенсий одновременно. Право на получение двух пенсий имеют и нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории лиц имеют право на получение набора соцуслуг. Для чернобыльцев предусмотрены ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, ежегодная компенсация на оздоровление, ежемесячная компенсация возмещения вреда здоровью и другие пособия и выплаты.

В 1986-1989 годах из Кемеровской области в Чернобыль было направлено более 3 тысяч человек. Они занимались уборкой радиоактивного мусора, дезактивацией помещений ЧАЭС, строили саркофаг над четвертым энергоблоком станции, разрушенным в результате взрыва.

Полный перечень мер соцподдержки для данной категории граждан опубликован на сайте Социального фонда России.

Фото: ОСФР