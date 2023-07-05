В Кузбассе более 24 тысяч бывших шахтеров получают доплату к пенсии

В среднем размер выплат составляет 7365 рублей.

При выходе на пенсию шахтерам положены меры поддержки, в первую очередь —возможность выйти на заслуженный отдых досрочно. Помимо этого, отработавшим в организациях угольной промышленности горнякам предоставляется право на доплату к пенсии согласно Федеральному закону от 10.05.2010 г. № 84-ФЗ.

Доплату к пенсии в Кузбассе получают 24633 бывших горняка. Сумма выплат устанавливается для каждого получателя индивидуально с учетом его среднемесячного заработка и продолжительности стажа подземной работы. Доплата назначается бессрочно и пересчитывается по итогам каждого квартала в большую или меньшую сторону с учетом поступивших взносов организаций, использующих труд горняков, и числа шахтеров-пенсионеров, имеющих право на доплату.

Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу напоминает: ежемесячная доплата устанавливается получающим пенсии лицам, работавшим в организациях угольной промышленности непосредственно полный рабочий день на подземных горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на строительстве шахт не менее 25 лет либо не менее 20 лет в качестве работников ведущих профессий: горнорабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин.

Обязательным условием получения доплаты к основной пенсии является уход с работы, дающей такое право. В случае продолжения или возобновления трудовой деятельности на угледобывающих предприятиях осуществление доплаты к пенсии приостанавливается.

Фото: ОСФР