В Кузбассе более 3 тысяч будущих мам уже оформили единое пособие

С начала года Отделение СФР по Кемеровской области - Кузбассу выплатило единое пособие 3420 беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию на ранних сроках беременности (до 12 недель).

Пособие выплачивается за период с месяца постановки на учет, но не ранее наступления срока 6 недель.

С вступлением в силу закона о едином пособии увеличился и максимальный размер выплат для беременных женщин. Ранее он составлял 50% прожиточного минимума трудоспособного населения, а сейчас, благодаря единым правилам назначения, размер выплаты составляет 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Нуждаемость определяется размером среднедушевого дохода семьи будущей мамы. Он не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Также проходит оценка собственности семьи на соответствие установленным критериям. При этом заявитель должен являться гражданином РФ, постоянно проживающим в Российской Федерации.

Благодаря введению единого пособия в России выстроена комплексная адресная поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет.

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