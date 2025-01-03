В Кузбассе более 500 детей росгвардейцев получили новогодние подарки

В областном центре в рамках ведомственной акции «Дед Мороз специального назначения» представители кузбасской Росгвардии совместно с фондами «Поверь в счастье», «Защитники Отечества» и «Родные Святыне» поздравили детей сотрудников и военнослужащих войск правопорядка, в том числе из числа участников СВО

Мероприятия прошли на площадках Красной Горки, «Кузбасс-Арены» и в Библиотеке для детей и молодежи. В празднике приняли участие более 500 детей. Главный символ Нового года - Дед Мороз специального назначения устроил для семей представителей войск правопорядка яркое праздничное представление.

Каждому ребенку росгвардейцы и представители фондов подарили праздничные наборы и пожелали здоровья, счастья и исполнения всех желаний в Новом году.

Фото: Росгвардия