В Кузбассе бывшая чиновница признана виновной в получении взятки, мошенничестве и растрате

Центральный районный суд города Кемерово Кемеровской области – Кузбасса вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего министра культуры и национальной политики Кузбасса. Она признана виновной по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата).Установлено, что в сентябре 2022 года подсудимая, занимая должность директора музея, заключила с коммерческой организацией фиктивный договор на создание и монтаж видеоролика на сумму 400 тыс. рублей. При этом данные работы подрядчик не выполнял, поскольку ранее видео уже было снято и смонтировано другой компанией на основании соглашения, заключенного с этим учреждением культуры. После подписания актов якобы выполненных работ и получения оплаты предприниматель передал деньги осужденной. В октябре 2023 года подсудимая, состоя в должности министра культуры и национальной политики Кузбасса, способствовала заключению фиктивного договора между подконтрольным ей учреждением культуры и коммерческой организацией на оказание услуг по аудиовизуальному техническому обеспечению мероприятия, которое фактически не проводилось, однако подрядчик получил более 730 тыс. рублей за якобы выполненные работы и передал их осужденной. Кроме того, в декабре 2023 года женщина получила от этого же предпринимателя взятку в размере 790 тыс. рублей за общее покровительство и создание благоприятных условий для дальнейшего заключения договоров выполнения работ, оказания услуг для нужд министерства, подведомственных ему учреждений и организаций. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 7,92 млн рублей и запретом занимать определенные виды деятельности на 7 лет. Кроме того, суд конфисковал в собственность государства 790 тыс. рублей, полученных в качестве взятки. В отношении соучастника осужденной ранее был постановлен обвинительный приговор. Фото: пресс-служба прокуратуры области