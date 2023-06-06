В Кузбассе бывшему начальнику КУМИ суд продлил домашний арест по делу, связанному с Мариинской «новостройкой»

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в Кузбассе продолжается расследование уголовного дела, связанного с «новостройкой», возведённой в Мариинске, в которую были заселены граждане льготной категории. На днях истекал срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении бывшего начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа С., в связи с чем следователь регионального управления Следственного комитета России обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания под домашним арестом.

По версии следствия, в 2015 году С., занимая в то время должность начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального района, незаконно выдал разрешение на строительство жилого многоквартирного дома М., который в настоящее время находится под стражей. После этого М. и другие неустановленные лица осуществили фактическую реконструкцию административного одноэтажного здания под многоквартирный двухэтажный жилой дом, незаконно получив разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию.

Далее С., М. и другие неустановленные лица заключили 12 муниципальных контрактов, по которым на расчётные счета трёх фирм из местного бюджета было перечислено около 10 миллионов рублей за квартиры в «новостройке», которые впоследствии были заселены гражданами, в том числе льготной категории.

Таким образом, по версии следствия, С. (используя своё служебное положение), М. и другие неустановленные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, путём обмана похитили около 10 миллионов рублей из местного бюджета.

Кроме того, по версии следствия, С. явно превысил свои должностные полномочия при заключении трёх муниципальных контрактов на поставку благоустроенных жилых помещений в этом же доме, предназначенных для детей-сирот и других граждан льготной категории.

В судебное заседание следствием представлены доводы, обосновывающие продление обвиняемому С. меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 июля 2023 года.

Обвиняемый и его адвокат в судебном заседании возражали против удовлетворения ходатайства и привели свои доводы, обосновывающие отсутствие оснований для продления избранной ранее меры пресечения.

Оценив представленные материалы и выслушав участников судебного заседания, суд пришёл к выводу о том, что обвиняемый при изменении ему меры пресечения на менее строгую может воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В результате суд продлил С. срок содержания под домашним арестом до 23 июля 2023 года.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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