В Кузбассе бывшему начальнику КУМИ суд продлил домашний арест по уголовному делу, связанному с Мариинской якобы «новостройкой»

В Кузбассе продолжаются процессуальные мероприятия по уголовному делу, связанному с «новостройкой», возведённой в Мариинске, в которую были заселены граждане льготной категории. 22 июля истекал срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранной в отношении бывшего начальника Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа С., в связи с чем следователь регионального управления Следственного комитета России обратилась в суд с ходатайством о продлении срока содержания под домашним арестом.

По версии следствия, в 2015 году С., занимая в то время должность начальника отдела архитектуры и градостроительства местной администрации, с целью хищения бюджетных денежных средств незаконно выдал разрешение на строительство жилого многоквартирного дома М., который в настоящее время продолжает находиться под стражей по этому же уголовному делу. После этого М. в течение следующих полутора лет осуществил фактическую реконструкцию одноэтажного здания под многоквартирный двухэтажный жилой дом, незаконно получив разрешение на ввод указанного дома в эксплуатацию.

Затем с 2017 по 2019 годы С., являясь уже на тот момент председателем Комитета по управления муниципальным имуществом местной администрации, а также М. заключили 12 муниципальных контрактов, по которым на расчётные счета трёх фирм из местного бюджета было перечислено около 10 миллионов рублей. На эти средства в муниципальную собственность были приобретено 12 квартир в реконструированном доме, не отвечающем установленным санитарным и техническим правилам и нормам, в том числе для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Кроме того, по версии следствия, С. явно превысил свои должностные полномочия при заключении трёх муниципальных контрактов на поставку благоустроенных жилых помещений в этом же доме, предназначенных для детей, оставшихся без попечения родителей, а также для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Эти действия причинили имущественный ущерб местному бюджету в размере около 3 миллионов 700 тысяч рублей.

В судебное заседание следствием представлены доводы, обосновывающие продление обвиняемому С. меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 7 августа 2023 года.

Обвиняемый и его адвокат в судебном заседании возражали против удовлетворения ходатайства. При этом обвиняемый просил изменить адрес исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста на частный жилой дом своих родственников.

Оценив представленные материалы и выслушав участников судебного заседания, суд пришёл к выводу о том, что обвиняемый при изменении ему меры пресечения на менее строгую может воспрепятствовать производству по уголовному делу.

В результате суд продлил С. срок содержания под домашним арестом по адресу его проживания до 7 августа 2023 года.

Напомним, что в соответствии с частью 1 статьи 49 Конституции Российской Федерации каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников