В Кузбассе дан старт второму этапу профилактической операции - "Безопасный дом, подъезд, квартира"

Более 300 бойцов Росгвардии вневедомственной охраны будут задействованы в профилактических мероприятиях в городах и поселках Кемеровской области. Цель операции - предотвращение имущественных преступлений, пресечение уличных грабежей и разбойных нападений в подъездах многоквартирных домов.

В течение недели стражи правопорядка будут проводить с жителями области разъяснительную работу. Гражданам бойцы вручат специальные памятки по личной безопасности и защите своего имущества. Кроме этого, росгвардейцы расскажут собственникам квартир о технических возможностях по охране жилищ и гаражей.

Росгвардейцы напоминают, что с началом дачного сезона и ежегодных отпусков повышается риск посягательства на частную собственность. Квартирные кражи в настоящее время остаются одним из распространенных видов преступлений. Чаще всего это происходит, когда злоумышленникам точно известно, что хозяев нет дома. Поэтому гражданам рекомендовано предпринять дополнительные меры по защите своего имущества. Так, по возможности не распространять в открытом доступе посредством социальных сетей информации о своем отсутствии дома, устанавливать надежные входные двери и дверные замки. Для жителей первых этажей рекомендуется установка решеток на лоджиях и окнах.

В настоящий момент самым надежным способом обезопасить себя и свое имущество является установка охранной сигнализации. В случае проникновения посторонних об этом незамедлительно станет известно экипажам Росгвардии, которые примут все меры к задержанию злоумышленников.

На территории Кузбасса под защитой вневедомственной охраны войск правопорядка находится около 8 тыс. объектов различных форм собственности и свыше 26 тыс. квартир и других мест хранения имущества. С момента создания Росгвардии в Кузбассе краж с охраняемых объектов не допущено.

Фото: Росгвардия