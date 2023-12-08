При экспортной поставке зерна, в ноябре текущего года специалистом Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна в отношении юридического лица, осуществляющего деятельность по выращиванию зерна на территории Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области-Кузбасса.

Так, при оформлении декларации о соответствии на партию гороха в количестве 1500 тонн не соблюдены обязательные требования, предусмотренные п. 12 ст. 7 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также требования, предусмотренные Правилами оформления декларации о соответствии требованиям технического регламента Евразийского экономического союза от 25 декабря 2012 года № 293

А именно: в декларации о соответствии на бумажном носителе отсутствует номер телефона и адрес электронной почты Заявителя; не указаны реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер); указан протокол испытаний с записью уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, а вместе с тем, представлен протокол испытаний, в котором запись уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц отсутствует.

Кроме того, в электронной версии декларации о соответствии (сайт Федеральной службы по аккредитации (fsa.gov.ru)): отсутствуют реквизиты товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе ее размер); протокол испытаний без записи уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц, указан с испытательной лабораторией с внесением записи уникального номера об аккредитации в реестре аккредитованных лиц.

В результате контрольно-надзорного мероприятия установлен факт несоответствия декларации о соответствии требованиям к декларациям о соответствии, установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) Евразийского экономического союза.

Управлением Россельхознадзора принято решение о признании декларации о соответствии недействительной и 17 ноября 2023 года ее действие прекращено.

Юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна.